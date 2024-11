A carico del 43enne pendeva un provvedimento di carcerazione per l'espiazione di due anni di reclusione per il reato di ricettazione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri

Un latitante è stato arrestato dagli uomini della Polizia Stradale della sottosezione di Lamezia Terme. A carico dell'uomo, G. T., di 43 anni, pendeva un provvedimento di carcerazione per l'espiazione di due anni di reclusione per il reato di ricettazione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri (Rm).

Alle ore 23,30 circa di ieri, all'altezza dello svincolo di Falerna (Cz) dell'autostrada A2 del Mediterraneo una pattuglia in servizio di controllo del territorio nella tratta autostradale della provincia catanzarese ha fermato un'autovettura Mercedes Classe A con targa tedesca, sulla quale viaggiavano un uomo ed una donna, entrambi italiani. Dagli accertamenti effettuati attraverso le strumentazioni informatiche in possesso degli operatori sono emersi i precedenti dell'uomo per estorsione e ricettazione. Da qui l'arresto e, assolte le formalità di rito, il trasferimento nel carcere di Catanzaro.