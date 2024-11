Due giovani cosentini di 28 e 22 anni sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Lattarico per il reato di furto in concorso per aver trafugato una cassa acustica professionale da un negozio di strumenti musicali sito nel piccolo centro dell'entroterra silano. I militari hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario.