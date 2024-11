Verifiche nella città dello Stretto dopo che Anis Amri, il sospetto autore del massacro, ucciso stamani in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni, ha riferito agli agenti che lo controllavano di essere di Reggio

Controlli e verifiche sono in corso a Reggio Calabria da parte della Polizia di Stato dopo che Anis Amri, il sospetto autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso stamani in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni, ha detto agli agenti che lo controllavano di essere di Reggio Calabria.

Il nome di Amri, secondo quanto si è appreso, in passato non sarebbe emerso in attività di polizia a Reggio, ma alla luce di quanto affermato, gli investigatori intendono verificare se potesse avere dei collegamenti in città. Allo stato, non risulta neanche che Amri sia stato in Calabria.