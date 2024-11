Si sarebbe allontanato da casa con una bicicletta. La Prefettura ha fatto scattare il piano per la ricerca di persone scomparse

Ore di ricerche a Laureana di Borrello, centro della provincia di Reggio Calabria dove è stata segnalata la scomparsa di un giovane, Ivan Leandro. Del 36enne non si hanno notizie dalla sera del 9 marzo scorso quando ha lasciato la sua abitazione. Indossava una canotta bianca e si è allontanato da casa con una bicicletta. Il giovane parla bene il tedesco poiché per diverso tempo ha vissuto in Germania.

La notizia viene riferita dall’associazione Penelope che si dedica da tempo di persone scomparse. In Calabria il sodalizio è rappresentato da Vincenzo Chindamo, fratello dell’imprenditrice Maria Chindamo. La Prefettura di Reggio Calabria, nel frattempo, ha fatto scattare il piano per la ricerca di persone scomparse.