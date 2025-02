Sfiorata la tragedia nel quartiere di Lauropoli del comune di Cassano All’Ionio. Un anziano signore di 88 anni, V.C., intorno alle 16:30 è stato investito da un’auto, una Citroen C3, che transitava sull’asse stradale che attraversa la popolosa zona.

Per quanto raccolto, l’anziano stava attraversando la sede stradale per recarsi, come d’abitudine, al Centro Sociale degli Anziani dove si intratteneva con gli altri soci. E proprio nell’intento di cambiare marciapiede dirigendosi verso il vico che collega Via Maroncelli con Corso Laura Serra, è sopraggiunta la vettura che, secondo il racconto dell’autista, procedeva in direzione di Cassano Centro a velocità molto moderata. Sembrerebbe, per quanto raccolto dall’automobilista, che la causa possa addebitarsi alla scarsa visibilità causata dal sole che all’ora dell’incidente, percorrendo la traiettoria discendente propria del tramonto, priva della vista chi transita in direzione nord.

Dopo le prime cure del caso prestate all’anziana vittima, rimasta comunque vigile e cosciente, i sanitari hanno provveduto a trasferimento presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza per approfonditi accertamenti.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Cassano che successivamente hanno invitato l’automobilista presso i locali della benemerita per la deposizione circa l’accaduto.