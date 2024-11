Probabilmente una perdita di aderenza sull'asfalto è all'origine dell'incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti il presidente della Regione Roberto Occhiuto e i componenti del suo staff, di rientro dal congresso provinciale di Forza Italia tenutosi oggi a Reggio Calabria e diretti al congresso cosentino degli azzurri. A bordo in tutto quattro persone, tra queste anche il figlio del governatore, oltre alla segretaria particolare e all'autista.

L'impatto contro il guardrail sull'autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme. Gli occupanti dell'auto hanno riportato tutti contusioni e qualche trauma cranico. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza del 118 di Vibo. In arrivo anche altre ambulanze da Lamezia. Allertato subito il direttore della centrale unica regionale del 118 Riccardo Borselli.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Pugliese di Catanzaro per gli accertamenti e le cure del caso. La segretaria particolare, Veronica Rigoni, 34 anni, ha riportato un trauma cranico, condizioni non preoccupanti poi per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sottoposto a radiografia, che ha riportato una lussazione a una spalla. Nell'auto presenti anche il figlio e l'autista, entrambi non hanno riportato ferite.

A causa del trauma riportato, uno sfondamento cranico causato dall'impatto, la segretaria particolare del presidente è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Ad operare è stata l'equipe dell'unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale di Catanzaro. Da quanto è stato possibile apprendere, l'intervento chirurgico si è concluso ed è andato bene. Tuttavia, le condizioni di salute restano gravi. Dopo l'intervento Veronica Rigoni è stata trasferita in Rianimazione.

A confermare la buona riuscita dell'operazione anche il portavoce del presidente Occhiuto: «L’intervento a Veronica Rigoni è andato bene, e la Tac post operatoria non ha fatto emergere criticità. La prognosi resta riservata, e nella mattinata di domani avremo nuovi aggiornamenti».