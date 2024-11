Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'utilitaria su cui viaggiava il giovane sarebbe stata tamponata. Un urto violento tanto che la Punto ha preso fuoco. Ferita un’altra persona

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un giovane, Giuseppe Varlaro, 22 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la statale 106, a Sibari. Il ragazzo, originario di Roseto Capo Spulico, viaggiava insieme ad un amico a bordo di una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'utilitaria sarebbe stata tamponata da un'Audi.

Un urto violento tanto che la Punto ha preso fuoco. Sul posto, in prossimità dell'ingresso dell'area archeologica, sono giunte le ambulanze delle postazioni del 118 di Trebisacce e di Cassano, insieme ai vigili del fuoco di Rossano e degli agenti della polizia stradale. Per Giuseppe Varlaro non c'è stato nulla da fare. L'amico, del quale non sono state rese note le generalità, ricoverato all'ospedale Giannettasio di Rossano, non sarebbe in pericolo di vita. Sgomento a Roseto Capo Spulico per la tragica notizia. Nel piccolo centro dell'alto Jonio cosentino, Varlaro era assai conosciuto ed apprezzato.