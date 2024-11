L'incidente mortale è avvenuto nella notte a Mangone, nel cosentino. La vittima è Emiliano Giannotta, 25 anni

Incidente mortale nel cosentino, a Mangone. Perde la vita Emiliano Giannotta, 25enne. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il giovane era a bordo della sua Golf quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro una quercia. È stato un amico della vittima a trovarlo attorno alle tre.

Il venticinquenne è morto sul colpo ed è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono giunti i carabinieri di Rogliano, guidati dal capitano Caruso, e i vigili del fuoco