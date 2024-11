I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi che venerdì prenderanno parte ad un incontro fortemente voluto da NIDILCGIL, FELSA CISL e UIL TEMP

Sono i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi che venerdì prenderanno parte ad un incontro fortemente voluto da NIDILCGIL, FELSA CISL e UIL TEMP per mantenere alta l'attenzione delle istituzioni e della politica sulle problematiche normative e finanziarie per la contrattualizzazione e, infine, la stabilizzazione dell'intero bacino di lavoratori lsu ed lpu della Calabria.

Un percorso già avviato e che vede un’ulteriore tappa in sede di conversione del Decreto Legge sugli enti locali in discussione in parlamento con un emendamento teso a “parificare” i finanziamenti regionali a quelli ministeriali per potere così consentire l’utilizzo dei 38 milioni messi a disposizione dalla giunta Oliverio a inizio legislatura e che, unitamente ai 50 milioni ministeriali (per i quali già da subito si chiede la certezza della copertura per gli anni a venire) copriranno il fabbisogno annuo di tutti gli enti utilizzatori, ivi inclusi quelli commissariati o non ammessi al bando ministeriale per errori o scelte censurabili delle amministrazioni.