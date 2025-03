Modifiche alla circolazione ferroviaria – che coinvolgeranno anche la Calabria – sono previste dal 22 aprile al 31 maggio, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia.

In particolare, gli Intercity che collegano Reggio Calabria con Bari e Lecce subiranno variazioni di orario e saranno cancellati tra le stazioni di Taranto e Catanzaro Lido. Previsto servizio di auto-sostituzione con bus nella tratta soppressa. Lo fa sapere Trenitalia in una nota stampa.

I canali di acquisto sono aggiornati. I bus potrebbero aumentare i tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. «Si invitano tutti i clienti – conclude la nota – a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o sms. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21».