A giugno le udienze del maxi processo Rinascita Scott si divideranno tra l’aula bunker di Lamezia Terme e Catanzaro. Dopo l’allagamento di novembre e i danni causati all’impianto elettrico della bunker dai canaloni ostruiti, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva emesso un decreto di citazione a giudizio che convocava le parti a comparire, per i primi 14 giorni di febbraio, nell’aula bunker di Catania.

Una risoluzione, presa in accordo col ministero della Giustizia che aveva portato disagi a tutti ma che non era andata avanti a lungo poiché presto il processo era stato trasferito nell’aula bunker di Catanzaro.

Per le prossime date la Corte ha fissato al 30 maggio l’ultima udienza a Catanzaro, poi il processo si dividerà giovedì a Lamezia e venerdì a Vibo.

L'aula bunker dopo l'allagamento

La storia dell’aula bunker di Lamezia Terme nasce con gli arresti, il 19 dicembre 2019, di oltre 300 persone nel corso della maxi operazione Rinascita Scott contro le cosche del Vibonese.