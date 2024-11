Il 31enne, originario di Catanzaro, stava effettuando pesca subacquea ad oltre un miglio dalla costa, insieme ad un compagno che lo attendeva sulla barca

Un sub di 31 anni e' scomparso da questa mattina nelle acque di Le Castella. L'uomo, G.T., nativo di Catanzaro, stava effettuando pesca subacquea ad un miglio e mezzo dalla costa insieme ad un compagno che lo attendeva sulla barca. Da quanto e' stato possibile apprendere il sub aveva arpionato un pesce con un fucile, quindi era risalito verso la barca per prendere l'altro fucile e doppiare la preda in modo da poterla catturare piu' facilmente.



Dopo la seconda immersione, pero', non e' piu' risalito ed a quel punto il compagno ha dato l'allarme. Le ricerche, coordinate dalla direzione marittima della Guardia costiera di Reggio Calabria, stanno coinvolgendo due elicotteri e quattro motovedette della Capitaneria di porto di Crotone. L'estensione delle ricerche e' di dieci miglia dal punto nel quale il sub e' scomparso. Al momento della scomparsa le condizioni meteo erano ottimali con mare calmo ed assenza di vento. (AGI)