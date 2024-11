L’ex pentito Giuseppe Greco, intercettato al telefono, conferma il ruolo di primo piano nell’agguato ai danni di Princi

«Ma io vinco sempre zia Grazia! Noi altri i Greco vinciamo! Dammi tempo che poi vedi se vinciamo! Il popolo è contro a questi cosi lordi, zia Grazia, perché noi non abbiamo mai toccato a uno privato... a uno... se non era uno privato non abbiano bruciato macchine... queste cose non le abbiamo fatte mai noi! È vero». È l'ex pentito a parlare in questi termini, con la zia Grazia Greco, nel corso di numerose intercettazioni ambientali captate dalle cimici della Polizia di Stato.

Pareggio fra criminali



Sono chiacchierate confidenziali che, però, permettono agli investigatori di avere importanti conferme sul ruolo giocato da Greco nell'agguato ai danni di Princi. Per l'ex collaboratore sono «uno a uno»



GRECO Grazia: Il signore che ti faccia la grazia a te.. che ti mandi un bene di Dio.. che ti goda quelle figliolette.. che sono due femminucce garbate e pulite e che non ti succeda niente figlio!.. io ho lo spavento io!...---/

GRECO Giuseppe: Non ti preoccupare..---/

GRECO Grazia: Ci sono brutte persone in giro! (dialettale: avi mala genti peri.. peri!)...---/

GRECO Giuseppe: Non ti preoccupare!...---/

GRECO Grazia: Per soldi ammazzano alla loro madre!...---/

GRECO Giuseppe: E si ammazza per i soldi?!!.. se erano persone (dialettale: cristiani).. mi chiamavano...---/

GRECO Grazia: Eh!...---/

GRECO Giuseppe: E ci sedevamo!...---/

GRECO Grazia: Certo!.. (dialettale).. "manculicani" Signore!.. guardate voi!...--/

GRECO Giuseppe: Eh.. ma io pure!.. hai capito no?!!.. uno a uno!.. siamo uno a uno per adesso!! (dialettale: ccamora)...---/





«Hanno tirato per farmi fuori, ma io sono vendicativo»



E le chiacchierare con la zia, portano Greco, evidentemente sicuro di non essere intercettato, a lasciarsi andare anche a commenti sul movente che ha portato all'omicidio di Polimeni e al suo ferimento.

GRECO Giuseppe: Mi hanno rovinato la vita!.. hai capito?!...---/

GRECO Grazia: Guardate.. guardate!...--/

GRECO Giuseppe: Mi hanno aggiustato quella stanza.. non mi hanno messo.. che era inverno.. né coperte né cuscini.. niente sedie.. incomprensibile.. che ho dovuto fa...---/

GRECO Grazia: Co.. come stavi?!...--/

GRECO Giuseppe: Mi coricavo.. freddo!.. mi coricavo con il giubbotto.. mi hanno tenuto due giorni là...---/

GRECO Grazia: Un letto ce l'avevi.. un letto...--/

GRECO Giuseppe: Un letto se.. senza lenzuola.. senza coperte...---/

GRECO Grazia: Oh.. (dialettale).. Manculicani!...--/

GRECO Giuseppe: Nel mese di.. di Novembre!...---/

OMISSIS

GRECO Grazia: Sei stato forte davvero!...--/

GRECO Giuseppe: E quegli altri mi hanno sparato!.. (dialettale: E chiddatri mi spararu!)...---/

OMISSIS

GRECO Grazia: Che ritorni con quelle figliolette.. che hai due figlie e un nipotino.. che ritorni con loro!.. non devi pensare a nessuno più.. lo vedi le persone come sono.. ogni giorno si inve.. è scappato!.. gliene hai fatto bene alle persone!.. ora...--/

GRECO Giuseppe: Al contrario è ora!...---/

GRECO Grazia: Ora si spaventano pure.. dice.. non.. hanno sparato a lui e che non sparino a noi e si spaventano!.. capisci?...--/

GRECO Giuseppe: Eh.. certo!...---/

GRECO Grazia: E se succede qualcosa e ti vogliono male a te.. ammazzano a uno e danno la colpa a te!!-/

GRECO Giuseppe: Eh!...---/

GRECO Grazia: Il Signore che non succeda niente!.. che se devi entrare di nuovo nelle carceri.. (dialettale).. o manculicani Signore.. vedi che è brutto!...--/

GRECO Giuseppe: Zia Grazia io il carcere me lo facevo io!.. il carcere me lo facevo e non mi passa per l'idea la galera a me.. se a me mi siedono in un posto.. stai.. tre.. tre.. tre anni.. se io devo stare seduto qua tre anni io sto seduto qua tre anni!.. hai capito che voglio dire?!.. hai.. gli ho fatto qualcosa a qualcuno?!.. cornuti!.. e mi sparate!.. cornuti!.. uhm?!.. senza fare niente a nessuno!!.. (con tono ironico).. e che venivano dall'America?!.. quel giorno di Sotira.. incomprensibile.. hai capito ora chi è salito a spararci?!.. (dialettale: capisciti ora cu n'chianau mi n'di spara?!)...---/

OMISSIS

GRECO Grazia: Ora non sappiamo le persone se si sono potute fare perché tu hai avuto le tue cose.. hai capito?.. e si sono potute.. però non.. non si fa!!...--/

GRECO Giuseppe: No.. io non gli ho fatto niente a nessuno e sono rimasto nel mio!...---/

GRECO Grazia: Alle volte si è spaventato.. incomprensibile...--/

GRECO Giuseppe: No.. dice.. quando ci cacciamo a lui comandiamo in tutti i posti!.. hai capito?.. dice.. suo padre non c'è.. i suoi nipoti sono "babbi".. ed hanno tirato per farmi fuori!.. (dialettale: e tiraru mi mi sballunu!).. però hanno sbagliato!.. hanno sbagliato!.. perché io sono vendicativo!!.. non sono uno...---/





La finta pace, per uccidere a tradimento



Insomma, Giuseppe Greco è uomo vendicativo ma anche esperto. Sa che occorre una fine strategia per venire fuori dall'impasse determinata dal conflitto interno. E allora, per un verso ammette di aver lui stesso voluto sparare a Princi, per un altro spiega di voler far finta di chiarire le cose, per poi far abbassare la guardia e colpire a tradimento. Magari dopo un anno.



GRECO Giuseppe: Non sono infami...--/

GRECO Grazia: Uhm...---/

GRECO Giuseppe: Non sono tragediatori...--/

OMISSIS

GRECO Grazia: Stanno per conto suo e non vogliono sapere niente di nessuno..--/

GRECO Giuseppe: Incomprensibile.. zia Grazia...--/

GRECO Grazia: Uhm...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato) Sono pieni di armi!.. (dialettale: Su chini r'armi)--/

GRECO Grazia: Sono pieni.. (sorride).. guardate voi!...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato) E uno di quelli è venuto con me e l'ho sbagliato io!!.. (dialettale: E unu i chiddi vinni cu mia e u sbagghiai ieu!!)...--/

GRECO Grazia: Si...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato) Hai capito?.. mannaia (impreca) l'ho sbagliato io!!.. mai ne ho sbagliato uno a tordi!!.. (dialettale: Capiscisti?.. mannaia...u sbagghiai ieu!!.. mai n'di sbagghiai unu a marbizzi!!)...--/

GRECO Grazia: Era destino!...---/

GRECO Giuseppe: I tordi.. incomprensibile.. andavo a caccia!.. (dialettale: I marbizzi.. incomprensibile.. iva a caccia!)...--/

GRECO Grazia: Allora...---/

GRECO Giuseppe: Io prego che non lo arrestino...--/

GRECO Grazia: Uhm...---/

GRECO Giuseppe: Così siamo amici.. ci baciamo.. ci salutiamo.. (ride)...--/

GRECO Grazia: Andate?.. andate?.. e dove vai?.. dove vai ora?...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato) Io me la sto aggiustando per farci amici.. (dialettale: Ieu ma staiu ggiustandu mi n'di facimu amici)...--/

GRECO Grazia: Uhm...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato).. Hai capito?.. (dialettale: Capiscisti?)..--/

GRECO Grazia: Si...---/

GRECO Giuseppe: (Con tono sussurrato).. E il OMISSIS dopo un anno..... lo ammazzano!!.. (dialettale: E OMISSIS dopu un annu u mmazzunu!!)...--/

GRECO Grazia: Uhm.. e dove la fate questa riunione?.. incomprensibile...---/

GRECO Giuseppe: Non lo so...--/

GRECO Grazia: Loro sanno!...---/

GRECO Giuseppe: E che vado e glielo domando io?.. no!!...--/

GRECO Grazia: "Buccazza" parla assai!...---/





Consolato Minniti