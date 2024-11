Anche la provincia di Cosenza si trova ora a fronteggiare l'implacabile ira delle fiamme che hanno preso d'assalto alcune delle sue zone più belle e preziose. Le località di Acri, Cetraro, Sangineto, Altilia e Lago sono le principali zone di questa emergenza, che ha richiesto una risposta tempestiva e coordinata da parte delle autorità locali e delle squadre di soccorso.

Calabria Verde è schierata in prima linea per affrontare questa grave situazione, facendo intervenire squadre di terra, elicotteri e canadair per domare le fiamme che hanno divorato ettari di territorio. A coordinare gli sforzi di spegnimento la sala operativa provinciale di Calabria Verde.

La situazione è apparsa particolarmente critica nel territorio comunale di Acri e Aiello, dove si è temuto che le fiamme potessero raggiungere le civili abitazioni. Grazie al lavoro delle squadre di soccorso e alla pronta risposta delle autorità, questo pericolo è stato scongiurato. Le lingue di fuoco hanno colpito prevalentemente le aree boschive circostanti, causando danni significativi alla fauna e alla flora locali. Per far fronte all'incendio, sono stati attivati i direttori di operazioni di spegnimento (Dos) di Calabria Verde impegnati su tutta la provincia, che hanno pianificato le strategie per arginare il propagarsi delle fiamme. Squadre munite di pickup e autobotte sono state mobilitate per fornire il supporto necessario sul campo. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per domare le fiamme.