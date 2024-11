La vittima stava lavorando in un terreno agricolo. Complesse le procedure dei sanitari e dei vigili del fuoco per liberarlo. È in coma farmacologico

Un sessantacinquenne è rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre lavorava con una motozappa in un podere di sua proprietà. L’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto al suolo e le sue gambe sono finite contro le lame del mezzo agricolo. L’episodio si è verificato in una zona di campagna del comune di Mendicino, alle porte di Cosenza. Gravissime le ferite riportate dall’anziano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno proceduto, con una lunga e delicata operazione protrattasi per oltre un’ora, a liberare gli arti. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale dell’Annunziata, è stato posto in coma farmacologico.