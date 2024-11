Questa sera Antonino Monteleone torna sul decesso nel 2013 del capo della comunicazione di Monte Paschi. L’intercettazione in cui Pittelli dice: «Non si è suicidato, se riaprono le indagini succederà un casino»

Antonino Monteleone e Le Iene tornano a occuparsi della morte di David Rossi, giovane responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato cadavere il 6 marzo del 2013 nella strada dove si affacciava il suo ufficio.

La trasmissione cult di Italia 1, come riporta il lancio della puntata sul sito web delle Iene, manderà in onda anche l’audio pubblicato in esclusiva nei giorni scorsi da LaC News24, nell’ambito della trasmissione televisiva Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, che getta nuove ombre sulla vicenda.

«Si tratta di un’intercettazione ambientale dell’avvocato ed ex parlamentare di FI Giancarlo Pittelli -spiegano le Iene -, imputato del maxiprocesso Rinascita Scott, arrestato nel novembre del 2019 e attualmente ai domiciliari. Nell’aprile del 2018 parla con un suo collega dei problemi finanziari di Banca Monte dei Paschi e dice: “Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi succederà un casino grosso”. E ancora, “Se si sa chi lo ha ammazzato… non si è suicidato, Rossi non si è suicidato, Rossi è stato ucciso”».