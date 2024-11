Hanno denunciato con le loro inchieste nelle settimane scorse le pessime condizioni degli ospedali calabresi. Ora Le iene di Italia 1 tornano in Calabria e questa volta per un problema che riguarda la residenza psichiatrica la Chimera di Camini, in provincia di Reggio Calabria. E’ stato Luigi Pelazza a raggiungere la Cittadella Regionale a Catanzaro per incontrare il commissario alla sanità Saverio Cotticelli.

«La clinica vanta un credito di circa 900 mila euro nei confronti della Regione e quindi ci sono 26 persone che da un anno stanno lavorando gratis perché ci sono dei pazienti che hanno bisogno di essere assistiti - spiega la iena Pelazza -. Cotticelli ha capito il problema, glielo abbiamo esposto, gli abbiamo fatto vedere la documentazione. Nell’arco di pochissimo tempo ci ha dichiarato che stanzierà 500 mila euro a favore della Chimera».

Dunque un intervento quello della troupe di Italia 1 arrivato dopo l’ennesima segnalazione di una situazione nella quale a farne le spese sono sempre i cittadini calabresi. «Segnalazioni ce ne arrivano sempre. Diciamo che tutte le Iene potrebbero spostarsi in Calabria e lavorare solo qui - ironizza Pelazza -. Sulla sanità c’è un grosso problema da risolvere. Noi vigileremo sempre».