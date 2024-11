Iniziativa di solidarietà da parte del personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, che ha consegnato viveri e generi di prima necessità ad una famiglia indigente, composta da marito, moglie e cinque figli.



In occasione di un controllo, la coppia aveva riferito di poliziotti, con toni commossi, le proprie difficoltà economiche. Di loro iniziativa e con l'appoggio di un'associazione di volontariato del posto, gli agenti, in segno di aiuto concreto, si sono attivati per consegnare generi alimentari alla famiglia in difficoltà.



La risposta più significativa al gesto di solidarietà è stato il sorriso riconoscente dei cinque figli dei coniugi, oltre alle parole di ringraziamento di questi ultimi.