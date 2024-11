Le meraviglie della Calabria: la bellezza dietro ogni angolo. Questo il tema della puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo. In collegamento da Lorica il nostro Salvatore Bruno insieme a Francesco Lico, presidente Pro Loco Lorica. In studio Avellino Emanuela Costa, vice presidente Skal e Franco Laratta, giornalista econdotture di LaC Tv. In collegamento Giorgio Pascolo, guida turistica.

Dopo il tg delle 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo della Notizia condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Si parlerà di Ambiente, la vera ricchezza della Calabria. Ospite Carmine Lupia, botanica e naturalista.