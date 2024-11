È stato raggiunto l’accordo tra Finmeccanica e la multinazionale giapponese Hitachi per la vendita dell'intera partecipazione in Ansaldo Sts e di Ansaldo Breda. Nell’accordo rientra anche lo stabilimento di Reggio Calabria

Le ex Officine Omeca vendute alla multinazionale giapponese Hitachi. Nell’accordo rientrano gli stabilimenti di Reggio Calabria, Pistoia e Napoli, rimane fuori per il momento lo stabilimento di Palermo. A comunicarlo è stata la stessa società che ha precisato che il debito scenderà di 600 milioni con una plusvalenza di 250 milioni. L’accordo prevede che Hitachi acquisisca l’ intera partecipazione di Finmeccanica in Ansaldo Sts e di Ansaldo Breda (escluse attività di revamping e alcuni contratti residui).

La chiusura simultanea della vendita a Hitachi di AnsaldoBreda e del 40% di Ansaldo Sts - precisa la nota - è prevista nel corso di quest'anno ed è soggetta alle specifiche condizioni, quali autorizzazioni regolamentari ed antitrust. Finmeccanica ha selezionato al termine di una procedura competitiva Hitachi "quale migliore partner industriale per assicurare al proprio business dei trasporti un posizionamento di successo nel lungo termine - spiega la nota -. L'integrazione con Hitachi assicurerà il miglior futuro possibile ai business di Ansaldo Sts e di AnsaldoBreda nonché ai loro dipendenti". I business oggetto dell'acquisizione - sottolinea il comunicato - sono strategici per l'Italia e l'integrazione con Hitachi rappresenta un'opportunità unica per sviluppare il loro potenziale di crescita in nuovi mercati. Il prezzo di acquisto previsto dal contratto di compravendita delle azioni di Ansaldo Sts è pari a 9,65 euro per azione di Ansaldo Sts, per un corrispettivo complessivo pari a 773 milioni di euro. Il prezzo di acquisto concordato è soggetto a possibili aggiustamenti in negativo prima del closing nel caso in cui Ansaldo Sts approvi la distribuzione di dividendi, acconti su dividendi, ovvero altre distribuzioni. Il corrispettivo totale netto da corrispondere a Finmeccanica in base all'accordo di acquisto dell'attuale business di AnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare, ammonta a 36 milioni di euro. Finmeccanica aggiornerà le Guidance di Gruppo per l'intero 2015 al completamento della transazione. A seguito delle acquisizioni, Hitachi lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni di Ansaldo Sts ai sensi ed in conformità alla legge italiana. Finmeccanica è stata assistita da UBS e Mediobanca quali consulenti finanziari e da Grimaldi Studio Legale quale consulente legale. Il Gruppo Hitachi è stato assistito da Citi quale consulente finanziario e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale consulente legale.

Hitachi manterrà occupazione e impianti invariati dopo l'acquisto di AnsaldoBreda e Ansaldo STS. Lo assicura il numero uno della conglomerata nipponica, Hiroaki Nakanishi, rispondendo a una domanda dell'ANSA durante la presentazione dell'operazione siglata con Finmeccanica: "L'occupazione - spiega - è uno dei temi dell'accordo".