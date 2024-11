Le venti notizie che hanno registrato il maggior numero di visualizzazioni durante l'anno

I giornali li fanno innanzitutto i lettori, soprattutto quando si parla di stampa online. Sono loro a decidere cosa leggere, quali video vedere, quali foto sfogliare sul proprio pc o sul proprio terminale mobile. Noi giornalisti a volte vorremmo che alcune notizie riuscissero a conquistare una ribalta più ampia oppure, in altre occasioni, non riusciamo a spiegarci il grande riscontro che alcune news riescono a suscitare.

E allora, per individuare le notizie più rilevanti del 2017, non resta che affidarsi a quegli stessi sistemi informatici che consentono la realizzazione di un giornale online. Ecco, dunque, le 20 notizie più lette nel corso del 2017 su LaC News24, elencate in base al numero di visualizzazioni registrate per ognuna di esse. Tra queste, la storia di Ernesto che ha dismesso la divisa di carabiniere per diventare prete, e poi il commuovente abbraccio al tenente colonnello Paglia che perse l’uso delle gambe nella battaglia di Mogadiscio, oppure la vicenda della piccola Chiara venuta alla luce in auto mentre i genitori cercavano di raggiungere l’ospedale. Ma anche i successi dello Stato sulla ‘ndrangheta, il traffico di rifiuti, il primato dell’università calabrese, l’arresto di politici di primo piano.

Buona lettura e buon Natale.