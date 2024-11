FOTO-VIDEO | Il movimento spontaneo ha raccolto gente proveniente da tutta la Calabria. È la prima manifestazione nella regione. In Piazza Santa Teresa anche il popolare cantante e conduttore televisivo: «Mi sono ficcato dentro al branco per lottare insieme a loro contro chi è antipoetico nel mondo »

C’è anche Dario Brunori in piazza Santa Teresa a Cosenza, dove è in corso una manifestazione spontanea di cittadini organizzata dal movimento delle Sardine. Circa mille le persone presenti provenienti da numerosi centri della Calabria. «Noi siamo quelli che vogliono un paese più poetico», ha detto tra l’altro il popolare cantante. L’iniziativa di questa sera è la prima in Calabria organizzata nel giro di pochi giorni dopo i successi di partecipazione riscontrati in Emilia Romagna. «Sono venuto a guardare, a partecipare e ad osservare. Un po’ come diceva Gaber: la libertà è partecipazione», ha poi aggiunto Dario Brunori specificando: «Non faccio parte del movimento, ma mi sono ficcato in mezzo al branco perché legato ad un sistema di valori a cui mi sento molto vicino».