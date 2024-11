Insolito intervento questa mattina per i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Una coppia di sessantenni è, infatti, giunta nella sede di via Vinicio Cortese per richiedere un insolito soccorso. La donna lamentava dolore e gonfiore ad un dito a causa di un anello che impediva la circolazione del sangue. I vigili sono intervenuti con particolare attenzione, attuando tutte le procedure necessarie per proteggere la mano della signora e tagliare l'anello.

l.c.