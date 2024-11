A due giorni dalla festa dedicata alla donna La Nostra Domenica vuole raccontare le storie di due donne segnate dalla vita ma che con grande dignità e coraggio hanno trovato la forza di andare avanti

Vi racconteremo la storia di Anna Maria Scarfò, giovane donna di San Martino di Taurianova (RC) violentata fisicamente e psicologicamente, tradita e umiliata fino al giorno in cui, quando il "branco" pretende anche sua sorella, decide di raccontare tutto e mandare mezzo paese a processo.



Ripercorreremo la vicenda di Elvira Marturano, e suo marito Francesco Di Masi, del loro sogno di avere un bambino, atteso,immaginato ed improvvisamente svanito quel maledetto 7 gennaio del nuovo anno per cause ancora tutte da chiarire. Insieme ad Alessio Bompasso ed Erica Cunsolo, ad analizzare le due storie anche lo psichiatra Bruno Pisani.



Puoi seguire La Nostra Domenica in diretta su LaC, canale 19 del digitale terrestre, o in streaming su www.lactv.it