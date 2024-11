Conta quasi 36mila abitanti. Rende, è il settimo comune calabrese per popolazione residente. Un grosso centro dell’area urbana cosentina, nel cui territorio comunale è ubicata l’Università della Calabria, il più grande campus universitario italiano. La città del Campagnano consta prevalentemente di due aree: la zona collinare in cui è inserita l'Unical e il centro storico, e la zona valliva nella quale si sviluppa l'agglomerato urbano. Fin qui tutto bene, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per la Calabria, ma non è tutto oro quello che luccica! Percorrendo infatti queste splendide zone con l’auto, non si può fare a meno di notare le innumerevoli buche disseminate su tutte le strade del territorio rendese. Disagevole la viabilità. Qualche intervento ha lenito in minima parte il disagio degli automobilisti e dei pedoni, ma restano le numerosissime voragini a cielo aperto specie in alcune zone periferiche, ma non meno importanti per bacino d’utenza. La trafficatissima zona industriale, ad esempio, è un’area alle prese con mille problematiche, specie quando si scatena il maltempo, per non parlare del manto stradale, diventato una mulattiera, con buche disseminate ovunque e ogni giorno più profonde e pericolose. E l’ente preposto, resta al momento cieco, muto e sordo, mentre gli automobilisti continuano a percorrere quelle strade anche ad alto scorrimento, costellate di buche profonde e pericolose.