VIDEO-FOTO | Studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo uniti per la pace e a sostegno del popolo ucraino

Tutte le università del Lazio hanno aderito all'iniziativa con cui tutta la comunità universitaria die No alla guerra in Ucraina, testimoniando per la pace con una manifestazione che si terrà nella Città universitaria della Sapienza Università di Roma.

Alle 14,30 studentesse e studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo si sono ritrovati insieme nello spazio antistante la statua della Minerva, uniti nei valori della convivenza pacifica tra i popoli, della democrazia e della solidarietà. A seguire si svolgerà nell'Aula magna del Palazzo del Rettorato un evento nel corso del quale alcuni docenti e studenti interverranno con approfondimenti e riflessioni sulla situazione in Ucraina e su diversi aspetti del conflitto.

«Guerra voluta solo Putin, Russia vicina alla popolazione ucraina»

L'intervento della rettrice della Sapienza Antonella Polimeni

La rettrice della Sapienza: «Università luogo in cui si costruiscono ponti e si abbattono muri»