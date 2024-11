Conclusa l'eclissi solare. In Italia è stata visibile dalle 9.20 alle 11.45

Ci siamo, in queste ore la Luna si interporrà tra il Sole e la Terra. In Italia ha iniziato ad essere visibile poco dopo le 9,20 del mattino e proseguirà fino alle 11,40 circa. Nuvole permettendo, l’eclissi sarà visibile in tutta Italia, ma apparirà parziale. Al sud il Sole risulterà coperto al 50 per cento, mentre al nord si raggiungerà il 70 per cento. L’eclissi totale, denominata il “Sole nero” sarà visibile solo dalle isole Far Oer.

Per assistere a un'eclissi analoga nel nostro Paese bisognerà attendere fino al 2026.

Per la prima volta in 200 anni il primo giorno di primavera coinciderà con l'eclissi. Oggi, giorno dell'equinozio si sta verificando la prima eclissi del 2015. Considerando un periodo di due secoli, "dal 1900 al 2100, è la prima volta che equinozio di primavera ed eclissi di Sole si verificano lo stesso giorno" spiega il fisico solare Mauro Messerotti, dell'Osservatorio Astronomico di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Per un'altra coincidenza simile bisognerà aspettare 24 anni: "Nel 2039 - rileva Messerotti - l'eclissi di Sole saluterà l'inizio dell'estate perché si verificherà il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate".