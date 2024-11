«È con amarezza che dobbiamo constatare, ancora una volta, che alcuni giornalisti, non tutti e non tanti, si ritrovano a scontrarsi con un pezzo di Calabria che tenta di far prevalere l’arroganza e la prepotenza, sulla ragione e sull’intelligenza»

Il nostro collega Giuseppe Laratta è stato vilmente aggredito mentre lavorava per documentare l’iniziativa della Croce Rossa Italiana e del Comune di Crotone, sull’allestimento di un campo tenda per ospitare i senza tetto e fronteggiare l’emergenza neve. La sua aggressione ha macchiato questa iniziativa, il nostro collega Giuseppe Laratta, infatti, è stato colpito mentre si apprestava a documentare un evento dal grande valore umanitario. Il nostro inviato è stato aggredito alle spalle e colpito al volto da un uomo che voleva impedirgli di svolgere il proprio lavoro. È con amarezza che dobbiamo constatare, ancora una volta, che alcuni giornalisti, non tutti e non tanti, si ritrovano a scontrarsi con un pezzo di Calabria che tenta di far prevalere l’arroganza e la prepotenza, sulla ragione e sull’intelligenza.

Una arroganza che, di volta in volta, si materializza sotto il profilo che va dal maldestro di turno, al Sindaco che si antepone alla Giustizia, al burocrate che si sente onnipotente, e via dicendo. A questa Calabria, quella dell’arroganza e della prepotenza, i giornalisti della nostra testata non si piegheranno mai, continuando il proprio lavoro di fronte a qualsiasi azione che tenterà di metterlo in discussione. Certo non basterà la nostra sola determinazione. Occorre anche uno Stato e una Giustizia che celermente siano in grado di garantire la prevenzione e la punibilità di coloro che di volta in volta materializzano la “Calabria arrogante” che vorremmo definitivamente sconfitta.

A Giuseppe Laratta giunga la vicinanza e il sostegno da parte dell’Editore, delle Direzioni del nostro Network e dell’intera redazione.