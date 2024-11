Nel nostro Paese, come nel mondo tutto, solo quando c’è l’estremo saluto ad un personaggio che ha fatto la Storia, si riesce ad evincere ciò che di buono ha lasciato, facendo ammenda su tutto quello che non è stato compreso in vita. Abbiamo intervistato nel corso dell'ultima puntata di Link, il format in onda ogni giovedì alle 21 su LaC, tre grandi uomini di Chiesa che hanno raccontato papa Benedetto.

Mons. Attilio Nostro vescovo di Mileto Nicotera e Tropea parla di papa Benedetto XVI come un grande conoscitore della realtà italiana e di una persona molto attenta a quelle che erano le problematiche legate al Paese. Riguardo al viaggio di Benedetto XVI in Calabria dice: «La descrizione della Calabria fatta da Papa Benedetto XVI è una descrizione puntuale precisa e in qualche modo vuole essere anche un programma di lavoro e di vita per chi è chiamato adoperare in questo territorio».

Mons. Antonio Staglianò Presidente della pontificia Accademia di teologia ci racconta di un grande teologo che ha saputo parlare di Dio e della Chiesa in modo chiaro e diretto, per tutti i fedeli: «Papa Ratzinger è stato fino all'altro ieri il più grande teologo vivente del XX secolo. Conferma che anche da Papa si è esercitato teologicamente e ci ha lasciato come eredità questi tre volumi sulla figura di Gesù Cristo» parla di un uomo di alte profondità teologiche «Non c'è teologo se non Joseph Ratzinger, che sia stato capace di entrare nelle profondità del mistero di Dio con un linguaggio semplice e semplificato».

Per finire con le dichiarazioni di Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini: «Papa Benedetto non era molto espansivo, era molto timido ma ebbe un grande riscontro in Terra Santa, soprattutto per la libertà con la quale ha parlato e per i discorsi che ha lasciato e che sono ancora oggi un punto di riferimento importante, non solo per la Chiesa di Terra Santa, ma un po’ per tutte quelle che sono le tre realtà principali: quella ebraica, quella islamica e quella cristiana».

Link è in onda ogni giovedì alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata è già disponibile su LaC Play.