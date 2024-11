La bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni coordinate dalla Prefettura

Gli artificieri dell’Esercito appartenenti all’11mo Reggimento Genio Guastatori di Foggia, unità alle dipendenze della Brigata “Pinerolo” hanno effettuato le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, del peso di 500 libbre (circa 220 chilogrammi), era stato rinvenuto durante i lavori per il ripristino di un metanodotto in località Malandrano nel comune di Davoli, nel catanzarese. Gli artificieri, una volta messo in sicurezza l’ordigno hanno provveduto a rimuoverne la spoletta ed a trasportarlo in una cava per il successivo brillamento.

Attività coordinate dalla Prefettura

Le attività, coordinate dalla Prefettura di Catanzaro e supportate da un collaudato dispositivo di sicurezza che ha comportato la chiusura temporanea dell’adiacente metanodotto e delle Strade Provinciali 128 e 130, si sono concluse senza particolari disagi per la popolazione.

Per le capacità tecniche del proprio personale e dei mezzi che ha in dotazione, l’Esercito Italiano è particolarmente attivo nel fornire il proprio contributo per gli interventi di pubblica utilità. In particolare gli uomini del Genio, grazie all’esperienza maturata nei teatri operativi ed alla loro spiccata connotazione “dual–use”, operano a favore della comunità sia in caso di pubbliche calamità sia con la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio nazionale.

