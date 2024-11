Il direttore della nostra testata Pasquale Motta riprende i gestori del sito catanzarese che negli ultimi giorni si sono resi responsabili di una serie di plagi ai danni di lacnews24.it

Egregio collega Francesco Ceniti,

Ti scrivo pubblicamente, per porti un problema che sta diventato serio e che, da un momento all’altro, potrebbe sfociare anche in conseguenze legali. Si tratta del plagio sistematico che il sito da te diretto, www.uscatanzaro.net attua a danno della nostra testata, LaC che, come si evince dalla gerenza, oltre a essere diretto da Te, risulta essere il media di distribuzione del periodico telematico “Sanguinis Effusione” edito dall’Associazione “Il Catanzaro nel cuore” della quale risulta essere presidente il sig. Gennaro Maria Amoruso.

Ora comprendiamo che, in epoca di rete, questo malcostume professionale e culturale è all’ordine del giorno, tuttavia quando una testata risulta sotto la responsabilità di un collega professionista, questo malcostume non può essere tollerato. Non è la prima volta che ciò avviene soprattutto a nostro danno, ma a questo punto siamo costretti a prendere le contro misure non solo per tutelare il nostro network, ma soprattutto per tutelare il lavoro dei nostri redattori e corrispondenti. Tu che sei un giornalista e mi pare anche uno scrittore, dovresti sapere quanto lavoro e quanto sacrificio c’è dietro questo mestiere, soprattutto quando lo si svolge con passione e onestà professionale e culturale. Rubare sistematicamente il lavoro di un giornalista, dunque, stando seduti comodamente su una poltrona dietro un monitor, risulta essere immorale, vergognoso, disonesto e offensivo. Chi scrive, parla con cognizione di causa, siamo un network che possiede i mezzi per monitorare e provare quello che scriviamo, siamo una redazione di 15 giornalisti che ogni giorno battono le strade della nostra Regione per offrire ai calabresi un’informazione libera ma soprattutto frutto del lavoro dei nostri giornalisti e degli investimenti del nostro editore, per rispetto a tutto ciò, non possiamo più tollerare, quello che potremmo definire una vera e propria rapina della proprietà intellettuale. Ma veniamo ai fatti.



Ecco l'elenco dei plagi

Abbiamo redatto un breve report nel quale sono riportati i dettagli degli articoli che sono stati sottratti. Sono complessivamente sette gli articoli che sono stati riportati integralmente. Il primo, in ordine di tempo, è quello relativo alle indiscrezioni sull'assegnazione delle deleghe della giunta Abramo. L'articolo non è modificato in alcuna sua parte ma è stato copiato integralmente. Non vi siete presi neppure il disturbo di modificare il titolo che è uguale. Il nostro: Catanzaro, completato il puzzle della giunta: assegnate le deleghe. Quello riportato sul vostro sito: Completato il puzzle della giunta: assegnate le deleghe. Quello sul sito di Lacnews24.it è stato pubblicato il 10 luglio alle 22.20, il sito da Te diretto, Us Catanzaro lo ha riproposto di prima mattina: 11 luglio alle 8.45.

!banner!

Sempre l'11 luglio alle 9:00, vi siete appropriati di un altro articolo di cronaca, pubblicato da Lacnews24.it a firma della nostra collega, Luana Costa, il giorno prima: "Incendio in località Barone, evacuati i residenti". Inutile ripetere che l'articolo è stato riportato integralmente oltre ad esservi appropriati della foto logata di lacnews24.it. Alle 9.08 vi siete appropriati di un altro articolo di cronaca pubblicato da Lacnews24.it, sempre a firma di Luana Costa, il pomeriggio precedente: "Esce fuori strada e precipita con l'auto in una scarpata". Uguale il titolo, uguale il testo e sottratta la foto logata. Alle 9.15 vi siete appropriati di un altro pezzo, "Calabria, divorato un chilometro e mezzo di suolo nell'ultimo biennio". Su Lacnews24.it era stato pubblicato il pomeriggio precedente. Titolo uguale, testo uguale e foto trafugata. Il 16 luglio vi siete appropriati di un articolo dal titolo: "Prima riunione di giunta. Convocato Consiglio straordinario". Su Lacnews24.it era stato pubblicato il 14 luglio. Il titolo e il testo sono gli stessi e anche la foto. Sempre il 16 luglio domenica avete riportato, in questo caso (l’unico), citandoci, l'articolo sul pronto soccorso pubblicato sabato mattina. In quel caso avete lasciato anche la firma di Luana Costa, in calce. Sempre la mattina del 16 luglio avete riportato un pezzo della nostra Luana Costa, del pomeriggio precedente, dal titolo: "Nuovi stabilimenti balneari: annullata la procedura". Stesso titolo, stesso testo e stessa foto.



Questa è solo una piccolissima parte, seppur plateale, delle copiature, anche perché il responsabile del plagio, in questo caso, è stato colpito da un attacco di pigrizia acuta non prendendosi nemmeno la briga di cambiare i titoli, troppo faticoso evidentemente. A questo punto, egregio collega Ceniti (in foto), ci aspettiamo da parte tua una energica iniziativa nei confronti dei tuoi operatori e, magari, una manifestazione di pubbliche scuse sia nei confronti della nostra giornalista Luana Costa che della redazione della nostra testata giornalistica. Spesso, siamo passati sopra alle copiature di tante testate, alcune dirette da “illustri” colleghi, sposando la filosofia ironica di Roberto Gervaso: “Il plagio è un atto d'omaggio. Chi copia, ammira.“ Quando però, il copiatore diventa seriale, come evidentemente in questo caso, anche la benevola delle filosofie rischia di andare a farsi benedire. D’altronde questa lettera pubblica diretta a www.uscatanzaro.net e al suo direttore Francesco Ceniti e anche un avviso a tutti i naviganti, ai quali dedichiamo un passaggio di un monologo di Chris Jericho , un wrestler, cantante, attore, presentatore televisivo e conduttore radiofonico canadese, “(…) con il mio ritorno a RAW ho rappresentato la fine. La fine dei furti, la fine del plagio, la fine dei ciarlatani e dei bugiardi che reclamano di essere quello che non sono (…)”.



Pasquale Motta

Direttore Lacnews24.it