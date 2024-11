Il presidente del consiglio regionale Tonino Scalzo è stato vittima di lettere e telefonate minatorie. Scalzo è stato già ascoltato dagli inquirenti che stanno indagando sull’accaduto

Il presidente del consiglio regionale Tonino Scalzo ha consegnato al questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi, alcune lettere contenenti gravi minacce di morte per lui e la sua famiglia. Scalzo è stato già sentito dai magistrati e dagli inquirenti che stanno indagando per cercare di capire da chi e per cosa il presidente Scalzo sia stato vittima di minacce. Pare che in alcune telefonate minatorie si sia fatto riferimento all’attività istituzionale di Scalzo anche perché, da quando è entrato in Consiglio regionale, il presidente ha quasi abbandonato la professione di medico.

Dichiarazione di Michele Mirabello consigliere regionale PD- Le minacce ricevute dal Presidente del Consiglio Regionale Antonio Scalzo rappresentano una grave offesa e una pagina molto inquietante per la Calabria intera.

Il vile gesto ripropone, ancora una volta, il tema della difficoltà di fare politica nella nostra regione, sono troppi gli amministratori e le istituzioni sotto tiro e ogni giorno ci ritroviamo a dover fronteggiare situazioni del genere.

Sono sicuro che il Presidente Scalzo continuerà il suo percorso con serenità.

A lui e alla sua famiglia va la mia più totale vicinanza.





La solidarietà di Salerno a Scalzo - Occorre una profonda riflessione da parte delle Istituzioni perché quando in una democrazia il Presidente del Consiglio regionale subisce un’azione intimidatoria così pesante bisogna agire con fermezza e senza perdere tempo. Allo stesso tempo bisogna aprire un serio dibattito sulla questione della sicurezza e proporre i più idonei interventi. Mi auguro che su questo episodio sia fatta luce nel più breve tempo possibile e che nei confronti dei responsabili siano intraprese le più determinate misure. Al presidente Antonio Scalzo e alla sua famiglia vanno la mia solidarietà e la mia vicinanza. Sono convinto che Scalzo saprà andare avanti senza farsi intimorire portando avanti con decisione le idee di libertà e di rinascita della Calabria.