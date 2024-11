Dieci letti elettrici destinati alla sezione Covid-19 per i reparti di terapia intensiva e rianimazione degli ospedali del comprensorio reggino: è l’acquisto più importante della partita di apparecchiature e strumenti elettromedicali donati dalla città metropolitana di Reggio Calabria grazie al prelievo di 100mila euro dal fondo di riserva, che comprende anche 100 saturimetri a dito e 6 palmari, 100 Caschetti “Cpap”, 20 termometri digitali e 10 misuratori di pressione a distanza, 3 ventilatori polmonari per postazione fissa e 3 per mobile (elicotteri, ambulanze).

Ordine concordato

L’ordine è stato concordato con i dirigenti medici dei reparti di terapia intensiva e rianimazione delle strutture ospedaliere e con tecnici dell’Asp di Reggio Calabria, che avevano comunicato in precedenza il dettaglio delle strumentazioni mediche utili a fronteggiare l’emergenza. A dar notizia il vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro, che aveva dichiarato: «La sinergia istituzionale è fondamentale. La velocità, gioca un ruolo fondamentale. Ecco perché siamo in continuo contatto con l’Asp e già in settimana, si procederà con l’arrivo delle prime forniture.»

I cittadini facciano la loro parte

«Continueremo ad individuare ogni margine di manovra nel bilancio dell’Ente ad ulteriore supporto alle strutture sanitarie. Resta fondamentale – ha concluso Mauro – il contributo da parte di tutti i cittadini, che devono continuare a contingentare le proprie uscite esclusivamente per cause di estrema necessità. Solo in questo modo potremo assestare un colpo decisivo interrompendo la catena di diffusione e contagio. Reggini, la situazione non può essere presa sottogamba. Servono comportamenti responsabili e maturi».