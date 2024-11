L'inviato speciale di La C, è andato a trovare il sig. Franco Montalto su sua richiesta, per approfondire una storia che, almeno a quanto riportato dalla mole di documenti che il titolare ha esibito, è apparsa piuttosto surreale

L'hotel è lì, nel comune di San Floro, un quattro stelle completo di tutto punto, immerso nel verde, a pieno regime avrebbe occupato 22 persone che per un paese di 300 abitanti non sarebbe stato una cosa propriamente negativa, invece, da 5 anni, non vede un cliente, non ha una cerimonia, non ha un convegno, e ciò, semplicemente per una ragione: non ha mai aperto. Per il sindaco di San Floro, infatti, la struttura è completamente abusiva e per questa ragione fece intervenire le "Iene" che crearono il caso mediatico nazionale senza però approfondire più di tanto. L'inviato speciale di La C, è andato a trovare il sig. Franco Montalto su sua richiesta, per approfondire una storia che, almeno a quanto riportato dalla mole di documenti che il titolare ha esibito, è apparsa piuttosto surreale. Inoltre, il titolare ha esibito più di una dozzina di sentenze tra TAR e Consiglio di Stato che sembrano dargli ragione. Il sig. Montalto ci ha anche esibito le denunce penali contro la dottoressa Teresa Procopio sindaco di San Floro e le richieste di risarcimento civile che pendono presso il Tribunale di Catanzaro. Da un volantino che il titolare dell'Hotel torre del Duca ha mostrato, la guerra con il Sindaco è durissima. Nel volantino ci sono affermazioni forti, si parla di richieste di centinaia di migliaia di euro per opere di urbanizzazione non dovute e altre richieste che l'amministrazione avrebbe fatto. Insomma una vicenda per certi aspetti inquietante, almeno da quanto ci ha detto il signor Montalto. Questo e molto altro ci ha raccontato il signor Montalto. L'intervista integrale del titolare dell'hotel Torre del Duca rilasciata ai microfoni de "L'Inviato speciale", Pasquale Motta, andrà in onda venerdì alle 20.45 e in replica alle 23.00 sul canale 19 di LaC.