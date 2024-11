Nel Crotonese la Forestale ha denunciato un 59enne napoletano, in vacanza nella zona

Cinquantuno esemplari di cardellino, detenuti in precarie condizioni all'interno di diverse gabbie, sono stati trovati in uno stabile della frazione di Torretta di Crucoli dagli uomini del comando provinciale di Crotone del Corpo forestale dello Stato che hanno denunciato un uomo di 59 anni, napoletano, in vacanza nella zona.

Gli agenti, dopo avere rilevato la presenza di una persona che stava praticando l'uccellagione in una delle sponde del torrente Nicà, hanno attuato una perquisizione nella sua auto trovando diverse gabbie con i volatili insieme all'attrezzatura per la cattura. Il controllo è stato poi esteso allo stabile in uso all'uomo.

I cardellini e tutta l'attrezzatura per l'uccellagione sono stati posti sotto sequestro. A seguito dell'intervento dei medici veterinari del servizio dell'Asp di Crotone, i cardellini sono stati successivamente rimessi in libertà nell'area dove si presume siano stati catturati.