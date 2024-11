Grave incidente nella serata di ieri in pieno centro abitato a Limbadi. Una 42enne di nazionalità polacca è caduta dal balcone della sua abitazione sita lungo corso Vittorio Emanuele. La donna, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio mentre svolgeva dei lavori domestici precipitando al suolo dal balcone posto al primo piano.

Soccorsa dal 118 è stata successivamente presa in carico dal personale dell’eliambulanza del Suem Area Centrale Calabria per il trasferimento all’ospedale di Catanzaro dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni, benché gravi, non fanno temere per la sua vita. Approfondimenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Limbadi e della Compagnia di Tropea giunti tempestivamente sul posto.