Ancora da accertare i motivi alla base del gesto. La vittima non è in gravi condizioni

Probabilmente una lite per futili motivi fra due cugini ha provocato il ferimento a colpi di coltello di un 55enne. È successo a Limbadi ed il ferito, E.S., è stato trasferito in ospedale per le cure del caso al Pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi, mentre sull’episodio sono state avviate indagini da parte dei carabinieri per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda ed accertare le responsabilità per l’accaduto.