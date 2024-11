L’uomo è un agricoltore e pare si fosse recato proprio in campagna il giorno della sua sparizione

Un pensionato di Limbadi, Francesco Antonio Crupi, 83 anni, era uscito venerdì dalla sua abitazione senza fare ritorno. Ma l’attività di ricerca condotta dai carabinieri della Compagnia di Tropea e della locale stazione, che hanno ascoltato tutte le persone che potevano essere a conoscenza anche di piccoli dettagli in grado di aprire una pista, ha sortito i suoi effetti. L’uomo è stato ritrovato anche se in leggero stato confusionale ma in buone condizioni di salute.