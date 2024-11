La scoperta questa mattina da parte di alcuni residenti della zona. Il Sindaco: 'episodio preoccupante'

Scritte sataniche sono state rinvenute in località "Monteverde", non molto distante da Limbadi, nel vibonese. La scoperta è avvenuta questa mattina. Alcuni abitanti del posto hanno constatato la presenza di scritte che evocano al diavolo come "Hell is back" e simboli come "666" e croci capovolte, realizzate in un parco giochi per bambini. Il sindaco di Limbadi, Pino Morello è stato prontamente informato dell'accaduto ed ha subito ordinato la rimozione delle scritte.

"Si tratta di un episodio preoccupante - ha dichiarato il sindaco Morello al Quotidiano del Sud- sia per le modalità, sia per il luogo scelto, un parco giochi che avevamo recentemente recuperato dall'abbandono e ridato ai bambini. Non era mai successo che apparissero scritte o simboli satanici nel nostro paese che, da parte sua, è alle prese con diversi altri problemi. Ho ricevuto la segnalazione questa mattina da parte di alcuni residenti della zona che pare abbiano sentito, stanotte verso l'1,00, delle voci e dei rumori. Stamani, come detto, il rinvenimento di quelle scritte alle quali non sappiamo per ora dare una giusta interpretazione. Resta, comunque, un fatto inquietante".