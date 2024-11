E' il quarto caso accertato dai veterinari dell'Asp in provincia

VIBO VALENTIA - Sale a quattro il numero degli allevamenti di capi di bestiame in cui è stata accertata la presenza di focolai di blue tongue (lingua blu), malattia infettiva contagiosa che colpisce ovini, caprini e bovini. Dopo essere intervenuti a Mileto, Filogaso e Simbario, i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia hanno scoperto alcuni bovini ammalati in un allevamento di Monterosso Calabro. Al proprietario è stato vietato di introdurre o far uscire dall'allevamento gli animali sospetti, con possibilità di movimentazione dalla zona di protezione - stabilita in un'area di 4 chilometri - solo degli animali destinati al macello.