Sul fronte dell'immigrazione, l'Italia ha «ottenuto risultati eccezionali. La politica fatta dall'Italia in questo ultimo anno ha ottenuto risultati straordinari» grazie alla costruzione di un rapporto con la Libia e «ora di tutto abbiamo bisogno tranne che di un Governo aggressivo». Lo ha detto, intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna, l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

«Di un Governo - ha osservato - aggressivo nei confronti di Paesi vicini nel Mediterraneo, aggressivo verso chi professa fedi diverse, di un Governo che non si accorge di quanto avvenuto a Rosarno dove è morta una persona che era uno di noi».

Quindi, ha concluso Gentiloni, «un Governo aggressivo su queste cose non mi fa sentire più sicuro: un'Italia aggressiva non è una Italia più sicura ma un'Italia in cerca di guai e io non voglio un'Italia in cerca di guai».