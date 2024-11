Aggressione forse al termine di una discussione. Il 32enne si trova ora in ospedale. Indagini in corso

Lite con accoltellamento nel tardo pomeriggio di oggi a Crotone. Da quanto si apprende, un 32enne è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta in via Interna Marina. L’uomo sarebbe giunto ferito in ospedale mentre sul posto è intervenuta la polizia. La dinamica non è ancora chiara. Indagini sono in corso.