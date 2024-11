Una lite in famiglia degenerata in dramma. Il fatto è accaduto a Bianco, nella Locride, dove un uomo, M. A. le sue iniziali, ha accoltellato il genero, G. R., al culmine di un alterco esploso nell’abitazione della vittima, ricoverata all’ospedale di Locri in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, riportando ferite al torace e alla schiena. Il suocero è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Bianco con l’accusa di tentato omicidio.