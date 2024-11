Un giovane di 19 anni è stato ferito a colpi di pistola e altri due giovani in sua compagnia sono stati malmenati alla periferia sud di Reggio Calabria. E' accaduto intorno alle 23 al culmine di un diverbio che, secondo il primo racconto delle vittime, ancora al vaglio degli investigatori, i tre giovani avrebbero avuto con persone di etnia rom del posto nel quartiere Ciccarello. Due ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati picchiati e sono riusciti a fuggire a bordo dell'automobile con la quale erano giunti, il 19enne invece è stato colpito alle gambe da due dei tre proiettili esplosi con una pistola calibro 9 ed ha trovato rifugio in un portone poco distante. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.