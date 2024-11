Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Il 24enne del Mali è deceduto all'ospedale di Serra San Bruno questa mattina

Dramma a Brognaturo, nel Vibonese. Una lite scoppiata nella notte tra alcuni migranti ospiti della struttura d’accoglienza è finita in tragedia con la morte di un ragazzo.

Una lite si è verificata intorno alle 3. A pagare il prezzo più alto, Amadou Diarra, 25 anni, del Mali, deceduto per dissanguamento a causa di ferite al torace riportate per le spinte violente contro una porta a vetri frantumata.

Il giovane, da neanche un mese ospite del centro, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all'ospedale di Serra San Bruno. Per lui, nulla da fare. E’ morto intorno alle 6,30. Nei locali della struttura gli agenti del commissariato di Polizia di Serra San Bruno che hanno tratto in arresto Moussa Traore (in foto), 23enne originario del Mali con l'accusa di omicidio.