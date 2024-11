Ha litigato con la sua donna, poi ha cominciato ad appiccare roghi attorno ad un camping fini a quando gli agenti di polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano lo hanno arrestato, in flagranza, per incendio doloso, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino romeno di 51 anni.



L'episodio risale a ieri, quando una volante del commissariato, su segnalazione al 113, è intervenuta in contrada Valanello di Rossano, in un camping, per calmare una persona che dava in escandescenza. L'uomo aveva appiccato due incendi alla sterpaglia attorno al villaggio turistico e poi si era barricato all'interno di un bungalow, dove si accingeva a dare fuoco ad alcuni vestiti. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, nonostante una violenta resistenza. L'uomo ha anche danneggiato l'auto di servizio della Polizia colpendola con pugni e calci. Si è poi appreso che la violenza era scaturita da un litigio con la sua ragazza. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme.