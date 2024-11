Una cena tranquilla. Poi la lite e la reazione furiosa, imprevedibile. La vittima è un 40enne siciliano, ora ricoverato in rianimazione

L'uomo, il 40enne siciliano vittima dell'aggressione, si trova ora ricoverato all'ospedale Villa Scassi, di Sampierdarena, dopo l'aggressione subita. Arrestato per tentato omicidio il 50enne calabrese.



La lite sarebbe nata per futili motivi, e forse legata a un uso eccessivo di alcol durante la cena tra i due. Il 50enne calabrese ha colpito l'amico con due coltellate, alla gola e al torace, ferendolo in maniera grave. Immediato l'arresto, effettuato dai Carabinieri della compagnia di Genova, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del tentato omicidio.