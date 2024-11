Auto ammassate, strade franate e ospiti campeggio evacuati. Il violento nubifragio che, nella notte scorsa, ha colpito lo jonio cosentino ha provocato numerosi danni e generato paura tra i cittadini

Notte di paura per gli abitanti della costa ionica cosentina. Un violento nubifragio si è abbattuto in diversi comuni della zona provocando danni anche ingenti. Particolarmente colpita la zona di Rossano dove, la pioggia, caduta sino all'alba, ha provocato l'allagamento di case e strade, trascinando le auto in sosta e facendole ammassare nella zona del lungomare Sant'Angelo. Al momento non si segnalano danni alle persone ma quelli alle cose sono ingenti. Gli ospiti di un campeggio sono stati evacuati. Una strada del centro storico è crollata.



Allagamenti si sono registrati anche a corigliano dove, alcuni torrenti sono prossimi allo straripamento. il lungomare di Schiavonea è completamente allagato ed è impossibile muoversi in macchina a causa del fango e detriti che hanno invaso le strade. La via Provinciale è fuori uso e il cavalcavia sommerso. numerose le richieste d'aiuto che stanno giungendo dalla zona anche perchè diversi frazioni sono senza acqua ed elettricità. Sono al lavoro i vigili del fuoco, tutte le forze dell’ordine e tecnici del Comune e della Protezione civile.