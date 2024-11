Torna dopo 5 anni in Calabria lo scienziato prof. Franco Berrino per una due giorni di saperi e sapori.

Franco Berrino, noto epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, sarà in Calabria sabato 15 e domenica 16 luglio, per iniziativa del Mulinum di San Floro (CZ), che ha organizzato per l’occasione un evento unico in tutto il Sud Italia. A dare la notizia il giovane ed entusiasta imprenditore, il noto Stefano Caccavari del Mulinum: «Con grande entusiasmo, condivido con tutti voi una bellissima notizia: a distanza di 5 anni dal convegno che ha attirato centinaia di persone, torna in Calabria Franco Berrino, noto epidemiologo».

Lo scienziato esperto di alimentazione terrà un seminario divulgativo sull’importanza del cibo sano e naturale come appunto i grani antichi, fondamentali nella dieta macro mediterranea che favorisce l’equilibrio fisico e mentale.

Ad affiancarlo la dott.ssa Enrica Bortolazzi che si soffermerà su un argomento strettamente correlato, sempre più attuale e urgente: la sostenibilità e la salvaguardia della natura. Tematica approfondita anche ne “La foresta di perle”, libro scritto a quattro mani, che sarà disponibile durante l’evento, insieme agli altri successi editoriali.

E ancora Stefano Caccavari: «Insieme, consacreranno la Festa della trebbiatura, momento topico della tradizione contadina, a cui, domenica 16 luglio, seguirà un laboratorio di panificazione - aperto a un numero limitato di appassionati - con Silvia Bellotti, cuoca de La grande via (associazione fondata da Berrino e Bortolazzi per la promozione del benessere) e i fornai di Mulinum, impreziosito dalle pillole di saggezza del dott. Berrino».

L’appuntamento sarà utile per trascorrere momenti unici all’insegna delle antiche tradizioni, tra spighe di grano e balle di fieno, al Mulinum, a due passi dalla sede della Regione Calabria e dell’Università Magna Graecia, perseguendo insieme i principi del benessere psicofisico, guidati dal guru dell’alimentazione.

Il prof. Berrino è tra i massimi esperti in alimentazione e nutrizione. Nei suoi studi racconta, la straordinaria importanza del fattore “stile di vita” nel determinare la nostra salute. Il professore traccia un percorso con tre vie: alimentazione, movimento e spiritualità. Tutte e tre giocano un ruolo fondamentale nello stato di benessere.

In una intervista al Corriere di qualche tempo fa, lo scienziato ha affermato: «La nostra società, quella occidentale e ricca, ha bisogno delle insicurezze e del malcontento delle persone per sostenere il proprio sistema economico. Ci nutriamo di cibi di cui non abbiamo bisogno, acquistiamo beni di cui non abbiamo bisogno, prendiamo farmaci di cui spesso non abbiamo bisogno. E lo facciamo perché vi siamo indotti dalla pubblicità, dalla comunicazione, da una politica che ritiene che l’economia possa funzionare solo rilanciando i consumi».

Sempre il prof. Berrino sul sito ‘cure naturali’ lancia accuse molto nette sul nostro stile di vita: «La nostra ricchezza economica è basata sullo sfruttamento di altri popoli. La grande produzione di carne che serve per alimentare il mondo ricco comporta la deforestazione in cui si fa spazio a grandi monoculture di cereali e legumi per cibare i bovini.

Le grandi monocolture nei Paesi del terzo mondo espropriano i contadini dalla propria terra. Le monocolture affamano. Dunque, non ci meritiamo un bel niente».