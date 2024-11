In trasferta a Bari hanno fatto tappa a Roseto Capo Spulico per salutare il giocatore del Cosenza sulla cui morte si indaga

Quando la ricerca costante della verità abbatte i muri del campanilismo. I tifosi del Catanzaro, oggi a Bari per la trasferta più importante del campionato, hanno fatto tappa a Roseto Capo Spulico per salutare Denis Bergamini, bandiera del Cosenza sulla cui morte non è mai stata fatta troppa chiarezza. Un gesto che supera la rivalità. Proprio in questa settimana si è aperto il processo sulla morte del centrocampista rossoblù: gli ultras giallorossi hanno lasciato una sciarpa e un fiore sul marmo commemorativo del numero 8.

Anche con Gigi Marulla

Non è la prima volta che i tifosi delle Aquile si uniscono al dolore dei rivali cosentini: alla morte di Gigi Marulla, nel 2015, dalle pagine, dai forum, dai canali ufficiali giallorossi il cordoglio fu unanime. Gesti che, a prescindere dal colore, fanno bene al calcio.